Der amerikanische Technologiekonzern KLA Corporation (ISIN: US4824801009, NYSE: KLAC) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 1,30 US-Dollar je Aktie bekannt. Investoren erhalten die Zahlung am 1. September 2023 (Record day: 15. August 2023). Anfang August 2022 gab KLA eine Anhebung der Dividende um rund 24 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Es war die 13. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...