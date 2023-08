Die energieintensiven Chemie-Produzenten BASF, Evonik und Covestro ächzen unter den anhaltend hohen Energiepreisen in Deutschland. Doch es gibt auch Hoffnung. So hat sich nun in der Debatte um Entlastungen der Wirtschaft auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für die Einführung eines gesenkten Industriestrompreises ausgesprochen.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will einen mit Milliarden Euro staatlich subventionierten niedrigeren Industriestrompreis, um energieintensive ...

