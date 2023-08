Trotz starker vorläufiger Zahlen und einer angehobenen Prognose hat die E.on-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert. Aktuell notiert der Versorger im Bereich der 11-Euro-Marke an der unteren Begrenzung des seit Mitte Mai gültigen Seitwärtskorridors. Rückenwind gibt es nun aber wieder von Goldman Sachs.E.on sei auf gutem Weg zu einem starken Jahr 2023, so Analyst Alberto Gandolfi. Er sei der Meinung, dass der Markt die Stromverteilungsaktivitäten unterbewerte, welche derzeit rund 65 Prozent ...

