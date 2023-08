DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Industrie meldet Auftragsplus von 7,0 Prozent im Juni

Die deutsche Industrie hat im Juni einen überraschenden Auftragsschub erhalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, schnellten die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 7,0 Prozent in die Höhe und lagen um 3,0 (Mai: minus 4,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang um 1,5 Prozent prognostiziert. Das für Mai vorläufig gemeldete Orderplus von 6,4 Prozent wurde auf 6,2 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich blieb der Auftragseingang von April bis Juni nahezu unverändert (plus 0,2 Prozent zu den vorigen drei Monaten).

Commerzbank: Großaufträge verdecken schwache Nachfrage

Die starken Zahlen zum Auftragseingang der deutschen Industrie ändern für die Commerzbank nichts an dem ungünstigen Ausblick für das zweite Halbjahr. Der Anstieg um 7,0 Prozent sei "alleine auf ungewöhnlich umfangreiche Großaufträge zurückzuführen, sodass sich dieser Anstieg wohl kaum als nachhaltig erweisen wird", schreibt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Die Großaufträge verdeckten die ansonsten schwache Nachfrage.

LBBW: Auftragseingang ist "faustdicke Überraschung"

LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch zeigt sich erstaunt über den starken Auftragseingang der deutschen Industrie im Juni, äußert sich aber insgesamt vorsichtig zum Konjunkturausblick. "Wieder einmal eine faustdicke Überraschung, allerdings auf der erfreulichen Seite. Ist die Rezession am Ende nur ein böser Traum gewesen? Zumindest der Einbruch vom März ist damit geheilt", schreibt Niklasch in einem Kommentar. "Man könnte nun unbeschwerter der zweiten Jahreshälfte entgegensehen, wenn die Frühindikatoren nicht so schwach wären. Wir bleiben daher auf der Seite der Konjunkturpessimisten, aber mit etwas weniger Überzeugung als zuvor."

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juni um 1,6 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sich der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Der für Mai gemeldete monatliche Anstieg um 2,7 Prozent wurde auf 3,4 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der Umsatz kalenderbereinigt um 0,5 Prozent höher aus.

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Mai

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Mai nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,4 Prozent und nominal 1,3 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im April. Verglichen mit dem Vorjahresmonat verzeichneten die Umsätze einen Anstieg von real 2,5 Prozent und nominal 2,1 Prozent.

Trump plädiert bei Anhörung zu Sturm auf Kapitol auf nicht schuldig

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Anhörung im Prozess wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol erwartungsgemäß auf nicht schuldig plädiert. Der 77-jährige Republikaner sagte vor Richterin Moxila Upadhyaya, er bekenne sich in allen vier gegen ihn erhobenen Anklagepunkten als nicht schuldig. Vor seiner Ankunft am mit massiven Sicherheitsmaßnahmen geschützten Gerichtsgebäude in der US-Hauptstadt hatte Trump seinem Nachfolger Joe Biden vorgeworfen, die Strafverfahren gegen ihn aus politischen Motiven angeordnet zu haben.

