HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4604/ Ries Bouwman ist Gründer und Erfinder der Guardmine und dabei wiederum handelt es sich um einen smarten und mobilen Tresor. Das Produkt wird von der börsennotierten Guardbox SE hergestellt, Ries ist Vorstand. Der in den Niederlanden geborene Leobenerhat am Christian Doppler Labor geforscht, an der Uni Leoben studiert und war später mit Omi's Apfelstrudel innovativ präsent. Die Guardmine ist ein grosses Projekt samt erfolgtem Börsengang 2021, Pandemie und Lieferkettenprobleme brachten Verzögerungen, aber jetzt ist alles auf Schiene und wer wie ich den 100dB Alarmton des mobilen Tresors und die gut klingenden Boxen gehört hat, darf Respekt vor dem Produkt und Interesse am Produkt haben. Damit ist auch ...

