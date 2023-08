Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern Donnerstag nach einer Stimmungsverbesserung im Späthandel etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 3.193,32 Punkte. Zuvor hatte er zwei klare Minustage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf gab es hingegen überwiegend erneut negative Vorzeichen zu sehen. Bereits am Vortag hatte die Bonitätsabstufung der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Fitch international merklich auf die Stimmung gedrückt. Zudem setzten an den Aktienmärkten nach dem starken Börsenmonat Juli Gewinnmitnahmen ein. Auf Unternehmensebene gab es positive Nachrichten vom Flughafen Wien ....

Den vollständigen Artikel lesen ...