Die aktuell längste Serie: Aurelius mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.97%) - die längste Serie dieses Jahr: General Motors Company 13 Tage (Performance: 11.94%). Tagesgewinner war am Donnerstag Nikola mit 12,42% auf 3,40 (797% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 61,67% - es war der 7. Tagessieg 2023, Rang 6 im BSN Watchlist) vor Ballard Power Systems mit 7,62% auf 4,80 (240% Vol.; 1W 7,87%) und United Internet mit 7,09% auf 17,07 (329% Vol.; 1W 27,10%). Die Tagesverlierer: Pantaflix mit -9,76% auf 0,74 (98% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,64%), ElringKlinger mit -8,35% auf 7,08 (322% Vol.; 1W -10,04%), Qualcomm Incorporated mit -8,18% auf 118,70 (354% Vol.; 1W -5,68%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...