Das oberfränkische Unternehmen investiert in die Erweiterung seines Stammwerks. Bis zu 150.000 Wärmepumpen zusätzlich sollen nach der finalen Ausbaustufe in Kasendorf produziert werden.Die ait-Group aus Kasendorf will ihre Wärmepumpen-Produktion verdoppeln. Durch den Erwerb und Umbau des benachbarten Geländes der Maja-Werke könne der Stammsitz umfassend erweitert werden, teilte das oberfränkische Unternehmen mit. Der schrittweise Umbau werde in den kommenden Monaten erfolgen. In der finalen Ausbaustufe will der Wärmepumpen-Hersteller seine Produktionskapazitäten um bis zu 150.000 Einheiten verdoppeln, ...

