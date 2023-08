Bonn (ots) -Die Alternative für Deutschland (AfD) setzt am Wochenende ihre Europawahlversammlung in Magdeburg fort. Zunächst sollen ab Freitag die noch fehlenden von insgesamt 30 Kandidat:innen für die Europawahl im Juni 2024 bestimmt werden. Zum Spitzenkandidaten für das Europaparlament hatte die Partei den aus Sachsen stammenden Europaabgeordneten Maximilian Krah gewählt, der dem früheren als völkisch eingestuften Flügel der Partei angehörte. Neben Krah wurden bereits weitere als überwiegend rechtsextrem eingestufte AfD-Mitglieder als Kandidaten für das Europaparlament gewählt. Im Anschluss an die Kandidaten-Wahlen will die Partei voraussichtlich am Sonntag ihr Europawahlprogramm debattieren und beschließen. Beobachter erwarten kontroverse Debatten unter anderem über das Ziel der Partei, die Europäische Union in ihrer jetzigen Form aufzulösen bzw. über einen möglichen Austritt Deutschlands aus der EU.phoenix berichtet am Samstag ab 13.00 Uhr und ab 16.30 Uhr in Live-Zusammenfassungen über den weiteren Verlauf der Europawahlversammlung. Durch die Sendungen führt Moderator Alexander Kähler. Als Experten stehen ihm die Journalist:innen Ann-Katrin Müller (Der Spiegel) und Alexander Kissler (Neue Zürcher Zeitung) zur Seite, die das Versamlungsgeschehen einordnen. Weiterer Experte ist der Politikwissenschaftler Prof. Emanuel Richter (RWTH Aachen).Je nach Verlauf der AfD-Europawahlversammlung wird phoenix voraussichtlich am Sonntag außerdem die Debatte um das Europawahlprogramm live zeigen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5573410