München (ots) -- Juan Daniél mit ansteckenden Beats und pulsierenden Rhythmen- Gesangliche Unterstützung von Irene Gomez- Die neue Single "Buenos Aires" ist ab Freitag, 04. August 2023, erhältlichAufgepasst! Juan Daniél ist zurück und veröffentlicht seinen nächsten Sommerhit "Buenos Aires". Gemeinsam mit Co-Sängerin Irene Gomez lädt er dazu ein, den Sommer gebührend ausklingen zu lassen und versprüht Dance- und EDM Vibes auf der Tanzfläche. "Buenos Aires" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 04. August, im Vertrieb von Believe Digital.Die Gänsehaut ist vorprogrammiert: Juan Daniél lässt den Sommer noch nicht gehen und sorgt mit seinem neuen Song "Buenos Aires" für anhaltende Urlaubsgefühle. Erst im Mai dieses Jahres läutete der internationale Sänger mit seinem Song "VIVA LA VIDA" die heiße Jahreszeit ein. Durch eine Kooperation mit dem Inselradio Mallorca erreichte er über 500.000 YouTube Views und über 1 Millionen von Streams auf Spotify und Co. und brachte gute Laune auf die Dancefloors. Auch sein neuer Hit "Buenos Aires" wird die Sommer-Vibes erneut entfachen.Gesanglich unterstützt wird der Musiker diesmal von der Sängerin Irene Gomez, die mit ihrer melodischen Stimme und dynamischen Vocals dem Song ein frisches und fesselndes Element hinzufügt. Mit dem unvergesslichen Klang gelingt es den jungen Künstlern den Dance- und EDM-Vibes des Tracks die Kirsche auf das Sahnehäubchen zu setzen - die perfekte Hymne für die letzten, heißen Sommernächte!Der neue Song "Buenos Aires" von Juan Daniél erscheint am 04. August 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Believe Digital.