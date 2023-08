Die Ergebnisse von Symrise für das erste Halbjahr blieben hinter den Erwartungen zurück. Das organische Umsatzwachstum verlangsamte sich im zweiten Quartal auf ca. 6 % gegenüber 11 % im ersten Quartal, wobei sich das Wachstum sowohl in den Segmenten Taste, Nutrition and Health sowie Scent and Care verlangsamte. Der ausgewiesene Umsatz wurde zusätzlich durch ungünstige Währungseffekte beeinträchtigt. Die Besorgnis über die Inflation der Rohstoff- und Energiekosten hielt an und drückte die Bruttomargen und EBITDA-Margen im ersten Halbjahr, obwohl einige Effizienzgewinne erzielt wurden. Trotz des kurzfristigen Gegenwinds bestätigte das Management seinen Ausblick für 2023 und seine mittelfristigen Ziele, was beruhigend ist. Die Analysten von AlsterResearch würden die Fortschritte beim organischen Umsatzwachstum und der Margenentwicklung genau beobachten. Vorerst bleiben sie bei ihrem SELL-Rating und leicht reduzierten Schätzungen, was zu einem neuen Kursziel von EUR 83,00 (alt EUR 86,00) führt. Das Unternehmen ist weiterhin hoch bewertet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Symrise%20AG





