Nach seinem sehr schwachen Start in den August hat der deutsche Aktienmarkt seine Verluste am Freitag zunächst nicht ausgeweitet. Stattdessen ging es für den DAX am Freitagmorgen zunächst um 0,1 Prozent auf 15.910 Punkte nach oben. Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ein Hochkaräter für neue Impulse auf der Agenda. 1. Zurückhaltung an der Wall StreetAn den US-Börsen hat am Donnerstag ...

