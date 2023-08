ElringKlinger 0.67% FUCHSKapital (FKCHART): Bei ElringKlinger hat unser Stopp-Kurs gegriffen. Die Aktie war zwar schon seit unserem Kauf nicht richtig in Schwung gekommen. In der Korrektur der vergangenen Tage ist der Titel dann aber auch unter unsere zuvor schon klar definierte Schmerzgrenze gefallen. So blieb unser Risiko klar begrenzt. (04.08. 09:10) >> mehr comments zu ElringKlinger: www.boerse-social.com/launch/aktie/elringklinger_ag Beiersdorf -0.39% FUCHSKapital (FKCHART): Bei Beiersdorf haben wir unser Kursziel schnell erreicht. Wir haben die Aktie trotz der schwächelnden Börse ziemlich flott ins Ziel gebracht und mit einem Plus verkauft. Mittelfristig hat der Titel noch mehr Luft nach oben. Unser Trading-Ziel war allerdings ...

