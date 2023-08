Die ban99, die Bank der Österreichischen Post, hat zum Ziel flächendeckend in ganz Österreich vertreten zu sein. "Wo andere gehen, bleiben wir! Post und Bank in einem Standort vereint, bringt unseren Kund*innen Mehrwert und das ganz in der Nähe. Unsere 1.723 Geschäftsstellen bedienen unterschiedliche Kund*innenbedürfnisse. Können in den 369 Postfilialen Giro- und Sparprodukte für die ganze Familie erworben und serviciert werden, stehen für den täglichen Gebrauch zusätzlich 1.354 Post Partner ums Eck für die Servicierung zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot durch die persönliche Beratung unserer Expert*innen im Finanzierungs-, Spar- und Vorsorgebereich. So können wir unseren Kund*innen nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...