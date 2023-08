Hamburg (ots) -In diesem Monat feiert die Fußball-Bundesliga ihren 60. Geburtstag. Die Zukunft der Liga aber sieht zumindest für Ex-ZDF-Kommentar Béla Réthy düster aus. In der neuen Folge des Podcasts ALL YOU CAN STREAM (ab heute verfügbar) sagt der Fußball-Experte: "Die Macht der Finanzen wird so stark sein, dass es die Bundesliga in klassischer Form in 20 Jahren nicht mehr geben wird."Grund dafür seien geplante Projekte wie The Super League, ein exklusiver Zusammenschluss europäischer Spitzenklubs. Gefragt, ob der FC Bayern und Borussia Dortmund entgegen ihren Beteuerungen die Bundesliga verlassen werden, sagt Réthy: "Das kann ich mir gut vorstellen."Im Podcast-Interview mit ALL YOU CAN STREAM kritisiert Béla Réthy auch die Männer-Nationalmannschaft und deren Bundestrainer Hansi Flick. "Das hilflose Suchen nach einer Idee ist momentan das größte Problem." Ihm fehle eine feste Achse. Angesichts des Überangebots von Spielern im zentralen Mittelfeld rät Réthy Trainer Flick: "Ich würde Kimmich nach rechts hinten stellen. Da soll er seine Giftigkeit, seine Schnelligkeit und sein Engagement einfach mal in den Dienst der Mannschaft stellen - auch wenn er sich zu Höherem geboren fühlt als Über-Sechser Europas. Das ist er nicht."Anlass für das Gespräch ist die TV-Doku "Titel, Tore, tausende Träume" (5.8., 23 Uhr, ZDF sowie ZDF-Mediathek) zum 60. Geburtstag der Fußball-Bundesliga am 23.8.2023. In der Doku blickt Béla Réthy persönlich auf Höhepunkte und Skandale aus 60 Jahren Bundesliga zurück.ALL YOU CAN STREAM, der Podcast von TV DIGITAL und STREAMING, ist auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. An jedem ersten und dritten Freitag im Monat stellt ALL YOU CAN STREAM die größten Streaming-Neustarts aus den Bereichen Serie, Doku und Film vor. Dazu kommen aktuelle Interviews mit Stars und Machern.Alle Informationen und Zitate nur bei Nennung der Quelle ALL YOU CAN STREAM frei.Pressekontakt:Michael TokarskiRedakteur040 - 55 44 722 72michael.tokarski@funkemedien.deOriginal-Content von: ALL YOU CAN STREAM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171487/5573477