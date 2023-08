Mainz (ots) -Die FIFA Frauen-WM startet in die Finalrunde - die ersten und die letzten zwei Achtelfinale sind live im ZDF zu sehen: Am Samstag, 5. August 2023 überträgt "sportstudio live" die WM-Partien Schweiz - Spanien (7.00 Uhr) und Japan - Norwegen (10.00 Uhr). Am Dienstag, 8. August 2023, sind Kolumbien - Jamaika (10.00 Uhr) und Frankreich - Marokko (13.00 Uhr) im ZDF zu sehen.Am Samstag, 5. August 2023, 6.30 Uhr, begrüßen Sven Voss und WM-Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den ersten beiden Achtelfinale im ZDF: Gast im Studio ist Nationalspielerin Paulina Krumbiegel. Die Partie Schweiz - Spanien, die in Auckland ausgetragen wird, kommentiert ab 7.00 Uhr ZDF-Reporter Martin Schneider, bei Japan - Norwegen (Spielort: Wellington) ist ab 10.00 Uhr Norbert Galeske am Mikrofon.Am Dienstag, 8. August 2023, 9.45 Uhr, melden sich Sven Voss und Kathrin Lehmann erneut aus dem ZDF-WM-Studio in Mainz. Das Achtelfinale des Deutschlandbezwingers Kolumbien gegen Jamaika, das Brasilien aus dem Turnier warf, ist ab 10.00 Uhr im ZDF zu sehen, kommentiert von Norbert Galeske (Spielort: Melbourne). Das Achtelfinale Frankreich gegen Marokko in Adelaide wird um 13.00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, als Kommentatorin ist Claudia Neumann zusammen mit Co-Kommentatorin Tabea Kemme im Einsatz.Aufgrund der Zeitverschiebung zu Australien und Neuseeland bietet das ZDF seinen Zuschauerinnen und Zuschauern online auf ZDFheute.de (https://www.zdf.de/nachrichten/sport), auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/sport/fussball-wm) und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport) ein umfassendes Angebot mit Live-Partien, Spielzusammenfassungen und weiteren Beiträgen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live: FIFA Frauen-WM 2023" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zur FIFA Frauen-WM 2023 live im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/fifa-frauen-wm-2023-live-im-zdf).Hier finden Sie die FIFA Frauen-WM (https://www.zdf.de/sport/fussball-wm) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5573509