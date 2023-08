Nexeon, ein in England ansässiger Entwickler von Anodenmaterialien auf Siliziumbasis für Lithium-Ionen-Akkus, hat den Standort für seine erste kommerzielle Produktionsanlage verkündet. Diese wird in der südkoreanischen Industriestadt Gunsan entstehen. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen, der Produktionsbeginn ist für 2025 geplant. Die Anlage soll jährlich "Zehntausende Tonnen" Siliziumanodenmaterial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...