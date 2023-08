Die Korrektur nach dem Allzeithoch beim DAX scheint am letzten Handelstag der Woche zunächst gestoppt zu sein. Die 16.000er Marke bleibt unangetastet, aber in Sichtweite. Dafür haben eine ganze Reihe an Quartalszahlen überrascht. Apple kann den starken Trend nicht halten, dafür punktet Amazon. Wie diese Zahlen einzuschätzen sind und was bei den deutschen Werten Vonovia, Heidelberger Druck, und der Commerzbank zu erwarten ist, erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing.-Podcast von Johanna Krämer.Das ...

