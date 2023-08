NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Piral Dadhania nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie die Anlagestory neu unter die Lupe und bezog sich dabei auf die ursprüngliche Bilanz vor der inzwischen beendeten Yeezy-Partnerschaft mit dem umstrittenen US-Rapper. Insgesamt hält sie die angestrebte Bruttomarge von mindestens 50 Prozent und eine Ebit-Marge von 10 Prozent für erreichbar. Es werde aber wohl bis 2026/27 dauern./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 21:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

