Die Anlage am Dach des alten Verbund-Kohleblocks wird entfernt, zerlegt und entsorgt. Die Demontage der gesamten Anlagentechnik ist voll im Plan und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen, teilt Verbund mit. Die beiden 100 Meter hohen Kesselhäuser des Kraftwerkstandortes in Dürnrohr prägen die Landschaft des Tullnerfeldes. Überragt wurden sie seit jeher nur vom 209 Meter hohen Schlot - und derzeit zusätzlich von zwei Spezialkränen, die beim Abbau der Entstickungsanlage des Verbund-Blocks im Einsatz sind. Ziel von Verbund ist es, die bestehenbleibenden Bauwerke behutsam zu entkernen und den Betrieb der darin befindlichen zu verbleibenden Anlagenteile der EVN nicht zu gefährden. Am Ende werden sie als leere, aber weiterhin nutzbare Gebäude ...

