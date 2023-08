EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 04. August 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) hat im Rahmen des Kosten- und Effizienzprogrammes beschlossen, den Firmensitz innerhalb des Standortes Düsseldorf zu verlagern. Ab dem 10. August 2023 wird die Gesellschaft ein historisches Gebäude mit der Adresse Am Falder 4, 40589 Düsseldorf, beziehen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz bieten. "Das bisherige Gebäude des Firmensitzes war aus verschiedenen Gründen nicht weiter nutzbar, sodass wir nun eine kleinere Fläche beziehen, die deutlich günstiger ist und dem Unternehmen dauerhaft Kosten spart", so Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der fashionette AG. Ebenso wurde im Rahmen des Kosten- und Effizienzprogrammes der Standort Berlin verlagert, eine neue Fläche ab dem 01. September 2023 in Berlin-Mitte angemietet und der bisherige Standort in einem Sharing-Office aufgegeben. Im Rahmen des Kosten- und Effizienzprogrammes hat die fashionette AG bereits die Geschäftsbereiche Smart Watches sowie Beauty geschlossen und interne Kostenkürzungen in den Bereichen Marketing, Sachkosten und Investitionen vorgenommen. Die Kostenersparnis wird direkt in den Jahren 2023 und 2024 wirksam sein.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com .



