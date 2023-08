Nach dem Höhenflug der Wall Street im Jahr 2023 hat der S&P 500 fast einen "Tipping Point" erreicht. Für den Index könnte dies eine unruhigere zweite Jahreshälfte bedeuten, meint Ed Clissold, US-Chefstratege bei Ned Davis Research. "Wir halten vorerst an unserer Übergewichtung von Aktien in unserer US-Vermögensallokation fest", so Clissold.Von Christine IdzelisMarketWatchÜbersetzung: Stefanie KonradDer S&P 500 hat in diesem Jahr bis Juli 19,5 Prozent zugelegt und damit die besten sieben Monate eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...