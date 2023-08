Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 zum 30.06.2023 ein Umsatzwachstum von 13,3% auf rund 1,5 Mrd EUR, aber beim EBIT musste man Abstriche hinnehmen: 244,9 Mio EUR gegenüber 275,9 Mio EUR im Vorjahresquartal. Aussage gemäss sollen immer noch bei Schlüsselkomponenten Schwierigkeiten bei der Beschaffung bremsen - was auch zu einer Eingrenzung der prognostizierten EBIT-Marge "am unteren Ende" der Spanne 17 - 20% für das am 30.09. endende Geschäftsjahr führte. "Im dritten Quartal 2022/23 haben wir weitere Fortschritte in der Stabilisierung ...

