München (ots) -"Schwere Schiri-Vorwürfe in der Bundesliga", "Wirbel um Video-Schiri", "Krisensitzung wegen schlechter Schiris" - im deutschen Profifußball steht kaum jemand so in der Kritik wie die Schiedsrichter. Und es gibt wohl auch keine andere Sportart, bei der über die Unparteiischen ähnlich kontrovers diskutiert wird - mit Angriffen manchmal weit unter der Gürtellinie.Dabei ist es für sie die höchste Auszeichnung, wenn nach einem Spiel über sie gerade nicht gesprochen wird. Schiedsrichter achten auf die Einhaltung der Regeln und darauf, dass die Partien sportlich fair ablaufen. Normalerweise wollen Schiedsrichter im Hintergrund bleiben, die fünfteilige Dokumentation "UNPARTEIISCH" stellt sie jedoch in den Mittelpunkt.Autor Tom Häussler begleitet dabei die Elite-Schiedsrichter des DFB durch die Fußballsaison 2022/2023 - vom Trainingslager in Herzogenaurach im Juli 2022 bis zum DFB-Pokalfinale im Juni 2023. Exklusives Material zeigt, wie sich die Schiedsrichter auf ihre Einsätze vorbereiten, was sie alles an einem Spieltag leisten müssen und wie sie damit umgehen, permanent den Druck von Clubs, Medien und Fans zu spüren.Deniz Aytekin, Schiedsrichter des Jahres 2022, leitet das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Sven Jablonski, der Shootingstar unter den Elite-Schiedsrichtern, pfeift das spektakuläre Derby zwischen dem HSV und St. Pauli in der 2. Liga. Angelika Söder leitet vor ausverkauftem Haus das Spitzenspiel im spannenden Titelkampf der Frauen-Bundesliga, Wolfsburg gegen Bayern München. Und als krönenden Abschluss übernimmt der deutsche WM-Schiedsrichter Daniel Siebert die Leitung des größten Spiels im deutschen Fußball: das DFB-Pokalfinale in Berlin.Bei allen Partien ist auch der ansonsten nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Funkverkehr zwischen den Schiedsrichtern zu hören. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können miterleben, wie die Kommunikation untereinander auf dem Platz funktioniert."UNPARTEIISCH" begleitet die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf Reisen, erlebt sie im privaten Umfeld und zeigt die Arbeit der sportlichen Leitung der DFB Schiri GmbH rund um Lutz Michael Fröhlich. Welche Leistungsprüfungen müssen die Elite-Schiedsrichter bestehen, um pfeifen zu dürfen? Wie läuft eine Spieltagsansetzung ab? Und wie kann es gelingen, den Videobeweis aus der Krise zu führen? Näher dran geht es nicht.Alle fünf Folgen von "UNPARTEIISCH" gibt es ab 11. August 2023 in der ARD Mediathek. Am 26. August 2023 ab 22:00 Uhr sowie am 12. September 2023 ab 23:30 Uhr ist die Reihe im Ersten zu sehen.Akkreditierten Journalist:innen stehen alle fünf Folgen zur Ansicht im Vorführraum zur Verfügung.