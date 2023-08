EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nachhaltige Energieerzeugung bei Wacken Open Air: Sponsor GP JOULE setzt auf Wasserstoff-Brennstoffzellen von SFC Energy



04.08.2023 / 11:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nachhaltige Energieerzeugung bei Wacken Open Air: Sponsor GP JOULE setzt auf Wasserstoff-Brennstoffzellen von SFC Energy Brunnthal/München, 4. August 2023 - Produkte der SFC Energy AG ( F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), einem führenden Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, stehen beim Wacken Open Air 2023 bei nachhaltiger Energieversorgung an prominenter Stelle. Der Festival-Sponsor GP JOULE versorgt im Rahmen eines Sponsorings Teile der Technik für den Festivalbetrieb mit Strom aus grünem Wasserstoff. Für den Betrieb stellt SFC Energy GP JOULE zwei H 2 Gensets bereit. Der H 2 Genset ist ein emissionsfreier, flexibler und mobiler Stromerzeuger mit Wasserstoff-Brennstoffzellen für Areale ohne Zugang zum konventionellen Stromnetz. Auf dem Festival werden die Container des integrierten Energieexperten von GP JOULE mit Wasserstoff für Strom, Licht und Heizung versorgt. Tagsüber wird so eine gesicherte Leistung von 1 kW und abends für 3 kW umweltfreundlich bereitgestellt. Den für die Umwandlung benötigten Wasserstoff liefert das von GP JOULE initiierte komplett regenerative Wasserstoffprojekt eFarm in Nordfriesland. "Um ein Festival auf dem freien Feld nachhaltig zu gestalten, bedarf es vieler Schritte. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Technologie unseren Partner GP JOULE unterstützen und einen Beitrag für eine verantwortungsvolle Energieversorgung vor Ort leisten können. GP JOULE liefert den grünen Wasserstoff und unsere Brennstoffzellen erzeugen nachhaltigen Strom daraus. Damit kommt das Wacken Open Air dem Ziel eines grüneren Festivals bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit im Strombereich einen Schritt näher", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. Das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein gehört zu den weltweit größten Festivals für Metal und findet seit 1990 nahezu jährlich statt. Unter dem Motto "Metal 4 Nature - Nachhaltigkeit beim W:O:A" arbeitet das Festival kontinuierlich an einer Verbesserung seiner Umweltbilanz. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com . Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Indien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). SFC Kontakt Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



04.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com