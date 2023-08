Amazon-Quartalszahlen: Deutlich übertroffene Prognosen | Aktie nachbörslich sehr gefragt

Werbung







Der ehemalige Bücherhandelsplatz von Jeff Bezos stellte in der vergangenen Nacht zum Freitag die Quartalszahlen vor. Starkes Umsatzwachstum und übertroffene Prognosen befeuerten den vorbörslichen Handel, der die Aktie um über acht Prozent in die Höhe schießen ließ.



Anlegerinnen und Anleger dürften Grund zur Freude haben. Amazon stellte am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss äußerst positiv ausgefallene Quartalszahlen vor. Der Umsatz konnte um elf Prozent, der operative Cash-Flow sogar um 74 Prozent gesteigert werden. Besonders der Nettogewinn von 6,7 Mrd. USD war überzeugend - im Vorjahresquartal stand noch ein Verlust von 2 Mrd. USD in den Büchern. Auch der Ausblick auf das dritte Quartal fiel optimistisch aus: Die Geschäftsführung geht von einem erneuten Umsatzwachstum zwischen 9 und 13 Prozent aus, der erwartete operative Erlös wird auf 5,5 bis 8,5 Mrd. USD taxiert.









