Vossloh hat gute Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Umsatz und EBIT waren besser als erwartet. Alle Segmente verzeichneten eine beschleunigte Umsatzdynamik, die sich auf das EBIT auswirkte, wobei alle Segmente einen Anstieg der EBIT-Marge meldeten. Die Leistung von Core Components war besonders stark (Umsatz/EBIT/EBIT-Marge: +33% yoy/+158% yoy/+6,9ppt yoy auf 14,4%). Die Geschäftsleitung hat ihre kürzlich angehobene Prognose bekräftigt, die angesichts des guten Auftragsbestands erreichbar erscheint, auch wenn dies bedeutet, dass im zweiten Halbjahr 2023 die Ergebnisse aufgrund der hohen Vergleichsbasis weniger glänzend aussehen. Das gute zweite Quartal spiegelt das günstige Nachfrageumfeld für Bahninfrastrukturprodukte wider, da weltweit der Ausbau (z. B. in Asien) und die Modernisierung (in Europa) von Bahnnetzen angestrebt wird. Als führendes Unternehmen in diesem Bereich wird Vossloh von diesen positiven Nachfragetrends erheblich profitieren, ergänzt durch die Fähigkeit, die Kosten erfolgreich zu managen. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 52,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG





