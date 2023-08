Die aktuelle Entscheidung der Bank of England, zu Zinserhöhungen in Höhe von 25 Basispunkten zurückzukehren, deutet darauf hin, dass der geldpolitische Ausschuss (MPC) keinen erkennbaren Kurswechsel vornimmt. Der aktuelle Marktkommentar von Katharine Neiss, Deputy Head of Global Economics and Chief European Economist bei PGIM Fixed Income: Obwohl das Lohnwachstum wesentlich stärker ausfiel als noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...