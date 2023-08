Die Aktie von Sartorius stand in den vergangenen Monaten massiv unter Druck. Mit der Gewinnwarnung Ende Juni markierte sie ihren Tiefpunkt. Im Mai kündigte der bisherige Finanzvorstand, Rainer Lehmann seinen Rückzug an. Der Nachfolger steht nun in den Startlöchern. Mit Wirkung zum 1. April 2024 übernimmt Dr. Florian Funck diesen Posten bei Sartorius.Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Florian Funck mit Wirkung zum 1. April 2024 zum Chief Financial Officer (CFO) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...