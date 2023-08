Teslas Full-Self-Driving-Beta-Software ist in letzter Zeit ins Kreuzfeuer geraten und hat mit zahlreichen Rückschlägen zu kämpfen. Neben Kollisionen und bundesstaatlichen Ermittlungen gibt es nun offenbar einen neuen Vorfall, der das Vertrauen in die Sicherheit des Systems erschüttern könnte. Ist das erneut ein herber Rückschlag für Teslas Full-Self-Driving-Software? In einem kürzlich veröffentlichten Video des Youtubers AI Addict wird gezeigt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...