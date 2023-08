Anzeige / Werbung

Bereits im frühen Stadium von Explorationsprojekten wird die Rolle der First Nations in Kanada immer wichtiger. Unternehmen, die die lokalen Stämme früh mit ins Boot holen, dürfen in der weiteren Entwicklung auf schnellere Genehmigungsverfahren hoffen. Bewusst hat es sich Storm Exploration Inc. (TSX.V: STRM); FRA: L84) daher zum Prinzip gemacht, die lokalen First Nations bei all seinen Projekten von Beginn an miteinzubeziehen.Jetzt hat das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...