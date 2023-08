Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4609/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/10 geht es um die Telekom Austria-Aktie, die zuletzt etwas zugebrieft war (sieht man im Orderbuch), was ihr aber Handelsvolumina samt Absicherung des ATX-Comebacks bringt. Zur EuroTeleSites-Abspaltung wird es auch steuerliche Fragen geben. Bei Do&Co wurden bereits mehrere hunderttausend Aktien gewandelt und einige hunderttausend sind noch offen. Weitere News zu Andritz, VIG, Verbund, Raiffeisen Top-Picks, Research zu Marinomed, Mayr-Melnhof, RBI, Erste Group. Und das neue Printprodukt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...