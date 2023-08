An haarsträubenden, durch Short-Squeezes angetriebenen Rallys herrscht am Markt aktuell kein Mangel. Reihenweise gehen Aktie, in denen es sich die Leerverkäufer ein bisschen zu gemütlich eingerichtet haben durch die Decke.Jüngste Beispiele sind die KI-Aktie C3.ai, der des Betruges überführte Hersteller von E- und Wasserstoff-LKWs Nikola oder auch der Autohändler Carvana. Mit Tupperware ist dieser illustre Kreis nun um einen Titel reicher.Schleichender Niedergang nur temporär unterbrochenNach einer ...

