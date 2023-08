München (ots) -Noch 3 Wochen bis zum Start der Basketball WM am 25. August gegen Gastgeber Japan (ab 13 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport), der Kampf um die Kaderplätze hat definitiv begonnen. "Es sind 18 Spieler hier und wir haben nur 12 Kaderplätze", sagt Nationaltrainer Gordon Herbert vor dem ersten WM-Test am Samstag gegen Schweden (ab 18.30 Uhr live und kostenlos). "Das ist der wirklich schwere Teil dieses Jobs, manchen sagen zu müssen, dass sie nicht mit zur WM fahren. Man spürt wirklich, dass alle für die Nationalmannschaft spielen wollen." Herbert lobt: "Es sind alles gute Jungs hier." Im aktuellen Kader steht natürlich Kapitän Dennis Schröder, um den es nach seiner Kritik mit anschließender Entschuldigung an Maximilian Kleber dennoch weiter Debatten gibt. MagentaSport-Experte Per Günther glaubt nicht an "sportliche Nachwehen" zur WM: "Innerhalb der Mannschaft wird das nicht viel ausmachen." Die Mannschaft verfolge klare und hohe Ziele so Günther, am Samstag auch als Experte in Bonn dabei: "Deutschland gehört theoretisch zu den Favoriten." Schöne Geste: Ex-Kapitän Robin Benzing wird in Bonn beim WM-Test gegen Schweden verabschiedet.Die komplette Basketball-WM wird live bei MagentaSport ab 25. August gezeigt - die deutschen Spiele kostenfrei. Den WM-Countdown gibt's ebenfalls exklusiv. Am Mittwoch steht das nächste Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kanada an - ab 19.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Am Samstag und Sonntag findet in Hamburg der Supercup mit den starken Nationen China, Kanada und Neuseeland statt. Alles live und kostenlos. Das Basketball-Angebot wurde nun um den MagentaSport Cup im September erweitert. Der FC Bayern lädt zum Turnier die EuropaLeague-Konkurrenz ALBA Berlin, Bologna und Roter Stern Belgrad ein."Alles gute Jungs" - Herberts "wirklich schwerer Teil des Jobs"Bundestrainer Gordon Herbert hat in den nächsten Wochen die schwierige Aufgabe, im aktuellen Trainingscamp eine ähnlich gute Mannschaft zu formen, die gleichermaßen um die Kaderplätze kämpft und andererseits so geschlossen auftritt wie bei der EM vor einem Jahr. "Es sind 18 Spieler hier und wir haben nur 12 Kaderplätze", so Herbert: "Wir haben eine gute Truppe aus dem letzten Jahr und wir werden sehen, wohin es geht. Es sind alles gute Jungs hier. Das ist der wirklich schwere Teil dieses Jobs, manchen sagen zu müssen, dass sie nicht mit zur WM fahren. Man spürt wirklich, dass alle für die Nationalmannschaft spielen wollen."Einer nicht mehr: Maximilian Kleber, der nach Kritik von Kapitän Dennis Schröder angab, nicht bei der WM dabei sein zu wollen. "Das war unglaublich schade, da muss einiges schiefgelaufen sein", sagt MagentaSport-Experte Per Günther, der aber glaubt: "Innerhalb der Mannschaft wird das nicht viel ausmachen. Dieses Team hat einen Anspruch und ein Selbstverständnis schon vor der EM entwickelt. Sie ist noch mehr zusammengewachsen."Der Link zum Preview WM Countdown: https://cloud.thinxpool.de/s/DtrDMPkn4oxwbjwNEU: MagentaSport Cup 2023 im September in München mit Top EuroLeague KlubsMagentaSport läutet im Anschluss an die Basketball-WM mit dem "MagentaSport Cup 2023" am 16. und 17. September in München die EuroLeague-Saisonein. MagentaSport überträgt live und kostenlos.Beim MagentaSport Cup im BMW Park München stehen mit dem FC Bayern München, ALBA Berlin, Virtus Bologna und Roter Stern Belgrad internationale Top-Vereine auf dem Parkett. Das Preseason-Turnier gilt als Vorbereitung für die EuroLeague, in der alle 4 Teilnehmer des Cups vertreten sind. MagentaSport zeigt alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague inklusive der Konferenz live und in HD.Der MagentaSport Cup 2023 wird im Modus zwei Mal Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale ausgetragen. Im ersten Halbfinale trifft der 16-malige italienische Meister Bologna am Samstag ab 16.30 Uhr auf ALBA Berlin. Die zweite Partie bestreitet der FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad ab 19.30 Uhr. Das Spiel um Platz 3 findet am Sonntag, 17. September, ab 14.30 Uhr statt, das Finale ab 17.30 Uhr.Weitere Infos zum MagentaSport Cup: magentasport.de/aktion/magentasport-cupBasketball LIVE bei MagentaSportDie Basketball-WM bei MagentaSport in der Übersicht:WM-Vorbereitung:5. August, ab 18.30 Uhr: Deutschland-Schweden9. August, ab 19.00 Uhr: Deutschland-KanadaSupercup Hamburg:12. August, ab 15.30 Uhr: Kanada-Neuseeland12. August, ab 18.15 Uhr: Deutschland-China13. August, ab 15.30 Uhr: Spiel um Platz 313. August, ab 18.15 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5573713