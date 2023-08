DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.529,50 +0,2% +15,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.482,25 +0,3% +37,5% Euro-Stoxx-50 4.307,54 +0,1% +13,6% Stoxx-50 3.919,90 -0,3% +7,3% DAX 15.843,86 -0,3% +13,8% FTSE 7.504,74 -0,3% +1,0% CAC 7.270,71 +0,1% +12,3% Nikkei-225 32.192,75 +0,1% +23,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 131,31 -0,44

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,83 81,55 +0,3% +0,28 +3,8% Brent/ICE 85,48 85,14 +0,4% +0,34 +3,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,71 30,47 -5,8% -1,76 -61,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,98 1.934,09 -0,1% -1,11 +6,0% Silber (Spot) 23,45 23,58 -0,5% -0,12 -2,2% Platin (Spot) 914,53 919,00 -0,5% -4,48 -14,4% Kupfer-Future 3,84 3,90 -1,4% -0,06 +0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise profitieren weiter davon, dass Saudi-Arabien und Russland ihre Fördermengenkürzungen verlängert haben.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine kleine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste ab. Letztlich wird aber wohl der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli die Richtung der Börsen bestimmen. Volkswirte schätzen, dass im vergangenen Monat außerhalb der Landwirtschaft 200.000 Stellen entstanden sind, nachdem im Juni ein Zuwachs von 209.000 Arbeitsplätzen verzeichnet worden war. Allerdings hatte der private Dienstleister ADP am Mittwoch einen deutlich höheren Stellenaufbau vermeldet als angenommen, so dass auch bei den Daten des Arbeitsministeriums, den sogenannten Payrolls, positives Überraschungspotenzial vermutet wird.

Aus Sicht der US-Notenbank, die ihre Geldpolitik auch an der Beschäftigungslage ausrichtet, ist der Arbeitsmarkt immer noch zu angespannt, wie es von der Credit Agricole (CA) heißt. Allerdings bewege er sich in die richtige Richtung, so die französische Bank mit Blick auf den zuletzt langsameren Stellenaufbau. Wenn der Bericht im Rahmen der Erwartungen ausfalle, sei mit einer Zinserhöhungspause im September zu rechnen. Sollten allerdings deutlich mehr Stellen entstanden sein als erwartet, würde das Risiko einer weiteren Zinserhöhung steigen, vermuten die Analysten.

Neben den Arbeitsmarktdaten gilt das Interesse der Bilanzsaison. Hier haben am Donnerstag nach Börsenschluss mit Amazon und Apple zwei Schwergewichte des US-Technologiesektors Zahlen vorgelegt. Während die Zahlen von Amazon die Erwartungen klar übertroffen haben, überzeugte der Quartalsausweis von Apple nicht in allen Punkten. Die Amazon-Aktie springt vorbörslich um 8,8 Prozent nach oben, Apple verlieren 1,8 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +209.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Freitagmittag kaum verändert. Der große Abgabedruck der vergangenen Tage hat sich erst einmal gelegt. Der Sektor der Öl- und Gaswerte notiert rund ein Prozent im Plus und profitiert von den steigenden Notierungen für Öl. Allerdings üben sich die Marktteilnehmer vor dem großen US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli in Zurückhaltung. Am Anleihenmarkt sind die Anleger besonders vorsichtig, die Renditen der Langläufer ziehen schon wieder etwas an. Nach den jüngsten mauen Konjunkturdaten sorgen die deutschen Auftragseingänge auf den ersten Blick für etwas Optimismus. Sie stiegen im Juni um 7 Prozent zum Vormonat. Allerdings warnt Chef-Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank, dass dies auf die volatile Komponente "Großaufträge" zurückgehe. Ein weiteres Mal hat die Berichtssaison einige Überraschungen bereitet. So hat die Commerzbank (-1,7%) den Gewinn im zweiten Quartal leicht steigern können und die Prognose für die Zinseinnahmen leicht erhöht. Die Bank habe jedoch noch keine Details zum Aktienrückkauf angekündigt, nur dessen Beantragung, was für Enttäuschung sorgen dürfte, kommentiert die Citi. Die wichtigsten finanziellen Kennzahlen von Vonovia (-5,5%) liegen nach Ansicht der UBS leicht über dem Konsens. Weiterhin ist die Zahl derer, die auf fallende Kurse in der Aktie wetten, hoch. Daher wird CEO Rolf Buch nicht müde zu bekräftigen, dass Vonovia keine Kapitalerhöhung benötige. Der Umsatz von Carl Zeiss Meditec (-2,8%) hat im dritten Geschäftsquartal laut der UBS über der Konsenserwartung gelegen, das EBIT sei jedoch hinter der Erwartung zurückgeblieben. Als sehr durchwachsen werden die Zahlen von Moeller-Maersk (-4,5%) Börse bezeichnet. Sorgen mache vor allem der deutlich gesenkte Ausblick auf die Weltwirtschaft. Die Gewinne der Swiss Re (-2,3%) decken sich laut RBC mit den Erwartungen. An der Börse heißt es, dass einige Marktteilnehmer auf eine Erhöhung der Jahresprognose gehofft hatten, mit dem Ausbleiben hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Nach einem Plus im frühen Handel notiert die Aktie von Dufry nun 2 Prozent im Minus. Im Ausblick zeigt sich Dufry optimistisch und geht von einem andauernden Momentum in der Reisetätigkeit aus, der jüngste Umsatz im Juli dürfte 17 Prozent höher als im Vorjahr liegen. Die Analysten der UBS verweisen darauf, dass die Nach-Corona-Erholung bei den Fluggästen zuletzt nachgelassen habe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0943 -0,1% 1,0952 1,0950 +2,2% EUR/JPY 156,19 +0,1% 155,91 155,75 +11,3% EUR/CHF 0,9602 +0,3% 0,9576 0,9570 -3,0% EUR/GBP 0,8617 +0,0% 0,8612 0,8612 -2,6% USD/JPY 142,72 +0,1% 142,36 142,26 +8,9% GBP/USD 1,2700 -0,1% 1,2717 1,2714 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,1941 +0,2% 7,1884 7,1729 +3,8% Bitcoin BTC/USD 29.124,88 -0,4% 29.216,71 29.206,44 +75,5%

Der Dollar zeigt sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht für Juli wenig verändert. Am Vortag hatte der Dollar-Index noch den höchsten Stand seit vier Wochen markiert. Die Jobdaten sollten bestätigen, dass die US-Wirtschaft gut läuft, und den Dollar stützen, wie Commerzbank-Währungsanalystin You-Na Park-Heger anmerkt. "Solange die Daten heute nicht katastrophal schlecht ausfallen, dürfte der Dollar vor dem Hintergrund einer einigermaßen soliden Wirtschaftsentwicklung und eines angespannten Arbeitsmarktes weiter Unterstützung finden", ergänzt die Expertin.

Es bestehe jedoch das Risiko, dass der Markt seine Erwartungen an die Daten nach den sehr starken ADP-Zahlen vom Mittwoch erhöht habe, was bedeute, dass die Messlatte für Enttäuschungen niedrig liege und der Dollar in einer ersten Reaktion nachgeben könnte. Es wird für Juli mit 200.000 neuen Stellen gerechnet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Handelsplätzen hat sich am Freitag auf Tagessicht nicht viel getan. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht nach Börsenschluss in Asien hielten sich die Anleger zurück. Selbst die chinesischen Börsen, wo neue Stimuli zunächst für deutlichere Aufschläge gesorgt hatten, kamen zurück und zeigten sich letztlich nur noch mäßig im Plus. Wie sehr die Maßnahmen im Verlauf verpufften, zeigten die Immobilienwerte in Hongkong: Longfor verbuchten kurz vor Handelsschluss nur noch einen Aufschlag von 1,6 Prozent, Country Garden drehten gar 0,7 Prozent im Minus. Beide Werte hatten zunächst rund 6 Prozent im Plus gelegen. Der japanische Markt wurde gestützt von Finanzwerten, die vom jüngsten Anstieg der Renditen bei japanischen Staatsanleihen profitierten. Nach einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr sacken Kyowa Kirin um 3,8 Prozent ab. Die Titel des Schiffsmotorbauers STX Heavy Industries erholten sich in Seoul nach den jüngsten Abschlägen um 7,6 Prozent. Nach den allenfalls durchwachsenen Apple-Zahlen und den nachbörslichen Kursverlusten in den USA büßten Samsung Electronics 0,7 Prozent ein. In Australien zählte der Finanzsektor zu den Gewinnern. Die Reserve Bank of Australia sieht ihr Inflationsziel erst Ende 2025 erreicht. Diese Sicht sprach gegen zeitnahe Zinssenkungen. Der Finanzwerte gewannen 0,2 Prozent, hinkten aber den Segmenten Rohstoffe, Konsum und Technologie hinterher.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Freitag etwas zurück. "Die Lage beruhigt sich", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den kräftigen Anstieg der Prämien in den vergangenen Tagen. Das Sentiment könnte sich noch weiter verbessern: Denn China hat weitere Unterstützung für den Immobilienmarkt angekündigt. In den Blick gerät nun aber vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AURUBIS

will im Werk Hamburg weg vom Erdgas und investiert rund 40 Millionen Euro in wasserstofffähige Anodenöfen. Die neue Technologie in der Kupferproduktion biete bei vollständigem Einsatz von Wasserstoff ein Einsparpotenzial von 5.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

COMMERZBANK

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal von den höheren Zinsen profitiert. Sie steigerte Gewinn und Erträge stärker als erwartet. Für das Gesamtjahr wird die Bank bei Zinseinnahmen und der Risikovorsorge optimistischer, rechnet aber mit leicht höheren Kosten. Die Gewinnprognose hat Bestand. Aktionäre können sich auf ein weiteres Aktienrückkaufprogramm freuen. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten um ein Fünftel auf 565 Millionen Euro.

ENBW

ist nach dem ersten Halbjahr beim operativen Gewinn optimistischer für das Gesamtjahr. Der Energiekonzern rechnet nun 2023 mit einem bereinigten EBITDA "am oberen Ende der Prognosebandbreite" von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro. Nach vorläufigen Ergebnissen hat EnBW im ersten Halbjahr ein bereinigtes EBITDA von etwa 3,5 Milliarden Euro erzielt. Der Konzernüberschuss liege bei 2,8 Milliarden Euro.

HAWESKO

hat im ersten Halbjahr weiterhin die zurückhaltende Konsumlaune gespürt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Weinhandelsgruppe. Der Umsatz lag mit 314 Millionen Euro geringfügig über dem Vorjahreswert von 312 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT sank auf 13,2 von 15,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rutschte auf 4,2 von 4,9 Prozent ab.

HEIDELBERGER DRUCK

hat im ersten Geschäftsquartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und in Asien deutlich mehr Aufträge erhalten. Insgesamt sank allerdings der Ordereingang in den drei Monaten. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/24 per Ende März bekräftigte der Druckmaschinenhersteller. Der Umsatz stieg leicht auf 544 Millionen von 530 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte kräftig auf 42 Millionen von 18 Millionen. Der Gewinn nach Steuern verdoppelte sich auf 10 Millionen.

LANXESS

Der Spezialchemiekonzern hat im zweiten Quartal angesichts einer weltweit schwachen Nachfrage in vielen Kundenindustrien einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis verbucht, die Markterwartungen aber leicht übertroffen. Der Umsatz ging um 11,1 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro zurück. Das EBITDA vor Sondereinflüssen brach um 57,7 Prozent auf 107 Millionen Euro ein. Zudem wurde Oliver Stratmann ab 1. September zum CFO bestellt.

SNP

hat Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Für das laufende Jahr hat sich der Software-Anbieter ein weiteres deutliches Wachstum vorgenommen. Auch im kommenden Jahr wird eine weitere Verbesserung von Umsatz und Marge angestrebt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 48,5 Millionen Euro. Das EBIT stieg leicht auf 1,0 von 0,7 Millionen Euro. Der Auftragseingang kletterte um knapp ein Drittel auf 51,0 Millionen Euro.

VONOVIA

bereitet derzeit ein weiteres milliardenschweres Wohnimmobilienportfolio für den Einstieg eines Investors über eine Joint-Venture-Minderheitsbeteiligung vor. Das Portfolio habe die Größenordnung des Südewo-Portfolios, also etwa 1 Milliarde Euro. Bei Südewo hatte Vonovia Ende April eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an den Private-Equity-Investor Apollo Global Management verkauft.

A.P. MOELLER-MAERSK

hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient und dabei sinkende Frachtraten und Transportvolumina gespürt. Allerdings haben Kostensenkungen dazu beigetragen, dass die Konsenserwartungen wurden. Für das Gesamtjahr ist der Reedereikonzern optimistischer, auch wenn die schwache Entwicklung bei den Containervolumina andauert. Der Konzern hob für den bereinigten operativen Gewinn das untere Ende der Prognosespanne an und erhöhte das Ziel für den freien Cashflow.

BARCLAYS

Die britische Bank erwägt einem Bericht ihrer irischen Tochter zufolge eine Verlegung ihres europäischen Hauptsitzes nach Paris. Derzeit ist der Sitz in Dublin. Sollte der Umzug beschlossen werden, könnte dies entsprechend innerhalb von zwei Jahren zu einer Verlagerung "einer kleinen Zahl von Arbeitsplätzen" nach Paris führen.

CREDIT AGRICOLE

hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Der französische Finanzkonzern profitierte von einem guten Versicherungsgeschäft. Der Nettogewinn legte auf 2,04 Milliarden Euro von 1,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum zu. Die Einnahmen stiegen um knapp ein Fünftel auf 6,7 Milliarden.

SWISS RE

Der Rückversicherer hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Alle Geschäftsbereiche trugen dazu bei, insbesondere eine geringe Belastung durch Naturkatastrophen im zweiten Quartal im Segment Schaden und Unfall. Der Nettogewinn lag in der ersten Jahreshälfte bei 1,45 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 157 Millionen Dollar im Vorjahr.

TUPPERWARE

Der angeschlagene Haushaltswarenhersteller hat sich mit seinen Gläubigern auf eine Restrukturierung seiner Schulden geeinigt. Die Gesamtfinanzlage des Unternehmens werde durch die Änderung bestimmter Kreditverpflichtungen und die Verlängerung der Laufzeit bestimmter Kreditfazilitäten verbessert, um die Fortsetzung der Sanierungsbemühungen zu ermöglichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2023 07:10 ET (11:10 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.