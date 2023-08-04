Der Handelskonzern kooperiert mit einem Blockchain-Spiel. Während Nutzende kostenlose NFT erhalten, ploppen die Vermutungen wieder auf, dass Amazon einen Vorstoß in das Web3 wagen könnte. Prime-Kund:innen, die das Videospiel "Mojo Melee" spielen, sollen ein NFT und ein Token der In-Game-Währung erhalten. Das verkündete die Spieleentwicklerfirma Mystic Moose am Mittwoch auf Twitter. var embedId = "a40286c2e1259dde69737f51f7a3134d"; var embed = "PGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtd2lkdGg9IjU1MCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0ibHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dlQXJlUGxhbmV0TW9qbz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV2VhcmVwbGFuZXRtb2pvPC9hPiBXZWxjb21lcyBAQW1hem9uUHJpbWVNZW1iZXJzISYjeDFmMzg5Ozxicj48YnI+MXN0IEZSRUUgb2ZmZXIgaW5jbHVkZXM6PGJyPi1Hd3luIFJvY2tob3BwZXIgRGlnaXRhbCBDb2xsZWN0aWJsZTxicj4tODUwIE9SRTxicj48YnI+VGhlIGFkdmVudHVyZSBiZWdpbnMgTk9XLiAmI3gxZjY4MDsmI3gxZjRhYjs8YnI+Q29tZSAmYW1wOyBHZXQgSXQhPGJyPjxicj4mI3gyN2ExOyYjeGZlMGY7PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzlEdnprOENBYVQiPmh0dHBzOi8vdC5jby85RHZ6azhDQWFUPC9hPiYjeDJiMDU7JiN4ZmUwZjsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09aYnVYVW9FZWQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9PWmJ1WFVvRWVkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBsYW5ldCBNb2pvICYjeDFmMzMxO3wgTW9qbyBNZWxlZSBTRUFTT04gT05FIGlzIExJVkUhIChAV2VBcmVQbGFuZXRNb2pvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dlQXJlUGxhbmV0TW9qby9zdGF0dXMvMTY4Njc5MTQ3MTI5MzIzMTExMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cg=="; ...Den vollständigen Artikel lesen ...