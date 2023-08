Ruanda will noch in diesem Jahr die ersten Elektrobusse des Landes in Betrieb nehmen. Konkret sollen die ersten Exemplare bereits im Oktober auf die Straßen der Hauptstadt Kigali rollen - finanziert über ein kilometerbasiertes Leasingmodell. Die Fahrzeuge kommen von dem Unternehmen BasiGo, das bereits 19 Fahrzeuge nach Kenia geliefert hat. In beiden Ländern handelt es sich um den Elektrobus vom Typ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...