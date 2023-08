Tecnotree, eine globale digitale Plattform und führender Dienstleister in den Bereichen 5G und cloudnative Technologien, hat die Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben. Umsatz und Gewinn sind weiterhin gestiegen. Der Nettoumsatz ist in der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 10,2% gestiegen. Der Nahe Osten und Nordamerika verzeichneten das höchste Wachstum.

Konsolidierte Ergebnisse des zweiten Quartals und ersten Halbjahrs 2023 im Überblick:

Halbjahr (Januar Juni 2023)

Der Nettoumsatz stieg um 10,2% auf EUR 34,8 Millionen

Das Betriebsergebnis stieg um 37,3% auf EUR 9,8 Millionen

Der Nettogewinn stieg um 11,1% auf EUR 5,5 Millionen

Der Gewinn je Aktie betrug EUR 0,02

Der Auftragsbestand belief sich am Ende der Berichtsperiode auf EUR 68,4 Millionen

Padma Ravichander, CEO Tecnotree Corporation, sagte: "Ich freue mich, in der Mitte des Jahres für Tecnotree solide Ergebnisse präsentieren zu können. Diese beweisen in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld Flexibilität und Wachstum. Unser Digital BSS Stack und seine Zuverlässigkeit im Hinblick auf Zero-Touch haben wesentlich dazu beigetragen. Unsere Kunden haben die Tecnotree Sensa Fabric für eingebettete KI/ML-Daten in unseren D Stack-, Moments- und Fintech-Suites sehr gut angenommen. Unsere Investitionen in R&D für cloudfähige Produkte und Plattformen haben sich deshalb gelohnt. Darüber hinaus haben unsere Bestandskunden in der EMEA-Region ihre Verträge verlängert.

Im Nahen Osten und Nordamerika konnte im zweiten Quartal ein hoher Umsatz erwirtschaftet werden. Darüber hinaus wurde das Wachstum getrieben durch unseren Digital Stack für BSS in Afrika und dem Nahen Osten sowie Tecnotree Sensa KI/ML-Lieferungen an HealthCare und Fintech in den Vereinigten Staaten. Wir glauben, dass Investitionen in KI/ML, IoT und cloudbasierte Monetarisierung das Wachstum von Telekommunikationsbetreibern unmittelbar stärken wird. Mit unserem Eintritt in den nordamerikanischen Telekommunikationsmarkt ist Tecnotree nun in den wichtigsten 5G-Märkten aktiv."

Weitere wichtige Meilensteine von Tecnotree:

Tecnotree hat die offizielle Zertifizierung Business Process Framework (eTOM) des TM Forums für Partnerbeziehungen und Bereitstellungssysteme erhalten.

Tecnotree ist mit 45 APIs weiterhin einer der führenden Lieferanten im TM Forum Open APIs Zertifizierungsstandard, dem anspruchsvollsten in der Internet Service Community.

Die Plattformen Digital BSS, Moments und Sensa von Tecnotree wurden mit dem prestigeträchtigen Preis TM Forum Excellence Awards 2023 ausgezeichnet und als Finalist in der Kategorie Customer Experience für die Implementierung bei MTN belohnt.

Tecnotree wurde von Gartner in mehreren Berichten für die Bereitstellung von ausgezeichneten Lösungen für seine Kunden lobend erwähnt. Im ersten Quartal 2023 wurde das Unternehmen von Gartner in dessen Market Guide für Kundenbetreuung und -management ausgezeichnet. Dies ist seit 2020 der Fall.

Ebenfalls wurde Tecnotree 2023 im Market Guide von Gartner für Monetarisierung und Management von Umsatz ausgezeichnet. Auch dies ist seit 2020 der Fall.

Die Tecnotree DiWa Wallet hat den PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erreicht. Damit eröffnen sich Wachstumschancen im globalen Fintech-Segment.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Mehr Informationen finden Sie unter: www.tecnotree.com

