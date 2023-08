SOFIA (dpa-AFX) - Bulgarien will erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gepanzerte Transportwagen sowjetischer Bauart in die Ukraine schicken. Die Regierung des Nato- und EU-Mitgliedslandes billigte am Freitag in Sofia ein entsprechendes Abkommen, das mit der Ukraine unterzeichnet werden soll. Demnach wird das einstige Ostblockland Bulgarien der Ukraine gepanzerte Fahrzeuge aus den Beständen des Innenministeriums spenden. Dabei handelt es sich inoffiziellen Informationen zufolge um etwa 100 Schützenpanzer, die nicht mehr benötigt werden.

Bulgarien wird damit der Ukraine erstmals schwere Militärausrüstung spenden. Dies wurde unter anderem bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Anfang Juli in Bulgarien vereinbart.

Die neue prowestliche Regierung in Sofia sicherte der Ukraine mehr militärische Unterstützung zu als die vorausgegangene Übergangsregierung geleistet hatte. Der als russlandfreundlich geltende Staatschef Rumen Radew, der das Übergangskabinett vor einer Neuwahl eingesetzt hatte, lehnt es ab, dass Rüstungsgüter und Munition der Ukraine geliefert werden. Der frühere Kampfjetpilot und Chef der Luftwaffe sieht keine militärische Lösung in dem Krieg./el/DP/ngu