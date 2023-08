© Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto



Der dänische Reederei-Gigant Maersk kehrt nach dem Ausnahmejahr 2022 auf Normalniveau zurück und liefert schlechtere Zahlen als im Vorjahresquartal. Die Wachstumsaussichten der Branche sind gedämpft.

Die Berichtssaison geht weiter: Die dänische Container-Reederei A.P. Moller-Maersk meldete am heutigen Freitag ein solides zweites Quartal, trotz schwerer Marktbedingungen. Obwohl die Transportmengen deutlich unter den Vorjahreswerten lagen, habe das Unternehmen besser als erwartet abgeschlossen, heißt es in einer aktuellen Pressemeldung. Dennoch sieht der Ausblick für das laufende Jahr wenig rosig aus.

Der Gewinn vor Abzügen (EBITDA) betrug Maersk zufolge rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten hingegen ein EBITDA von nur 2,4 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Gegenüber dem Rekordwert des Vorjahreszeitraums (10,3 Milliarden US-Dollar) markieren die Zahlen dennoch einen Gewinneinbruch von 72 Prozent. Das kommt allerdings nicht überraschend.

2022 war in der Transport- und Logistikbranche ein Ausnahmejahr, in dem nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie das Transportvolumen, Frachtraten und Umsatz weit über dem Normalniveau lagen. Entsprechend sank Maersks Umsatz für das zweite Quartal 2023 im Jahresvergleich nun um 40 Prozent von 21,7 Milliarden US-Dollar auf 13 Milliarden US-Dollar. Als Grund gibt das Unternehmen sinkende Containerraten und schwache Handelsvolumina an. Beides sei auf den "anhaltenden Lagerabbau insbesondere in Nordamerika und Europa" zurückzuführen.

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Das Unternehmen rechnet zudem damit, dass der globale Containerhandel in diesem Jahr um bis zu vier Prozent schrumpfen werde. Damit verschärft Maersk seine Prognose noch einmal, denn bisher war das Unternehmen von maximal minus 2,5 Prozent ausgegangen. "Wir rechnen nicht mit einer Rezession, aber mit einem deutlich gedämpften Umfeld, das sich für den Rest des Jahres fortsetzen wird", so CEO Vincent Clerc in einem Interview mit Bloomberg TV. Für das kommende Jahr erwarte er allerdings, dass sich der Markt erholt und wieder wächst.

Anleger reagieren zurückhaltend auf die Quartalszahlen. Die Aktie notiert rund 4,5 Prozent tiefer bei etwa 13.040 Dänischen Kronen (1.750 Euro).?Das mittlere Kursziel liegt laut Marketscreener etwas höher, bei rund 1.930 Euro. Die meisten Analysten empfehlen, die Aktie zu halten.

(antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion