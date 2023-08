(In der Meldung vom 03.08.2023 um 13:37 Uhr wird klargestellt, dass es sich nicht um einen Produktrückruf von Decathlon handelt, sondern des Herstellers Plastimo. Bei den betroffenen Westen handelt sich nicht um eine Marke von Decathlon. Die betroffenen Westen wurden aber auch von Decathlon vertrieben.)

PLOCHINGEN (dpa-AFX) - Das Unternehmen Plastimo hat Rettungswesten und passendes Zubehör zurückgerufen. Ein Teil der Rettungswesten erfüllt weder die Sicherheitskriterien noch die Anforderungen einer Din-Norm die eine Aufblaszeit von unter fünf Sekunden vorschreibt. Das geht aus dem Produktrückruf der Firma hervor, über den unter anderem der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon am Mittwoch in Plochingen informierte. Es bestehe das Risiko einer zu langsamen Auslösung und damit Ertrinkungsgefahr.

Plastimo ist ein Hersteller von Rettungs- und Sicherheitsequipment aus der Bretagne. Abgesehen von Decathlon wurden die betroffenen Produkte auch bei anderen Händlern verkauft. Es handelt sich den Angaben nach um die Weste "Pilot 165N Hammar Erwachsene rot" (Artikelnummer: 2986456) sowie das Aufrüstungsset "Hammar MA1 für Automatik-Rettungsweste Pilot 150N-165N" (Artikelnummer: 1751176).

Für die Rettungsweste und das Aufrüstungsset hatte es bereits im Mai 2022 einen Rückruf gegeben. Nun wurde der betroffene Verkaufszeitraum ausgeweitet: Zurückgerufen werden Produkte, die zwischen 1. Oktober 2019 und 31. August 2021 verkauft wurden. Zuvor waren Kundinnen und Kunden nur dann betroffen, wenn sie das Produkt zwischen 1. September 2021 und 30. April 2022 gekauft hatten.

Verbraucher wurden gebeten, das Produkt nicht weiter zu verwenden und auch nicht zu versuchen, es selbst zu reparieren. Vor der weiteren Nutzung müssten die Produkte zurückgegeben und geprüft werden. Der Austausch erfolge durch Plastimo oder zugelassene Servicestellen.

Für einen kostenlosen Umtausch oder eine Rückerstattung sollen sich Kunden per E-Mail an Plastimo wenden und dabei auch eine Adresse angeben, an die die Produkte zurückgeschickt werden können. Die Adresse lautet gilets-lifejackets2023@plastimo.com./jwe/DP/ngu