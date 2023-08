Das jüngste Allzeithoch am deutschen Markt wird schnell ad acta gelegt. Der Markt befindet ich im sommerlichen Korrekturmodus. Soweit nicht überraschend: Einige Experten sprachen bereits von einem überhitzten Markt, zu viel Euphorie, zu wenig Realität und weiteren Risiko-Faktoren. Auf welche es bei der aktuellen Marktsituation zu achten gilt und worauf Sie sich in den nächsten Wochen einstellen sollten erfahren Sie in diesem Interview mit Ascan Iredi.