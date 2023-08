MONTAG, DEN 7. AUGUST Mehrere Firmen aus Deutschland (Siemens Energy, Aurubis, Bertrandt, Biontech) und den USA (Tyson Foods, KKR & Co, Beyond Meat) zeigen ihre Quartals- oder Neunmonatsbilanzen. Wir lernen, wie sie die Corona-Krise meisterten und was sie für die Zukunft planen. Die rumänische Zentralbank bestimmt ihre Zinspolitik. Außerdem veröffentlichen verschiedene Länder ihre Wirtschaftsdaten. Dazu gehören Japan, Spanien, Deutschland, die Schweiz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...