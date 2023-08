Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine der Woche vom 07. bis 11. August 2023 MONTAG, DEN 7. AUGUST Am Montag präsentieren mehrere Unternehmen ihre Quartals- bzw. Neunmonatszahlen. Dazu gehören Siemens Energy, Aurubis, Bertrandt und Biontech aus Deutschland sowie Tyson Foods, KKR & Co und Beyond Meat aus den USA. Wir erfahren, wie sich diese Unternehmen in der Corona-Krise geschlagen haben und welche Aussichten sie für die Zukunft haben. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...