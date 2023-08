DJ WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. August (32. KW)

=== M O N T A G, 7. August 2023 *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni *** 09:00 CH/Juli, Währungsreserven 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Earnings-Call) 14:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), und Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Reden bei Veranstaltung "Fed listens" 16:30 US/Adtran Inc, Ergebnis 2Q D I E N S T A G, 8. August 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1H 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Bayer AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 2Q (09:00 PK) 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H 08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q 14:15 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung von The Philadelphia Business Journal's State of the Economy *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni 14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Loudoun Chamber PolicyMaker Series breakfast *** 15:00 DE/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 15:00 DE/Bundesinnenministerium, PK zum Thema Digitalcheck *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz Juli M I T T W O C H, 9. August 2023 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1H 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q *** 07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q (08:00 PK) *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q (11:00 PK) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK) *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc, Ergebnis 1H *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juli *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 12:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 2Q *** 15:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 2Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:01 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q - Märkte/Börsenfeiertag Singapur D O N N E R S T A G, 10. August 2023 *** 06:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 2Q (07:45 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H 06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 2Q (10:00 Videokonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 2Q (12:00 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 1H (08:30 PK) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 2Q (11:00 PK) 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1H *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 2Q 07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 2Q *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1H 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1H 12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen Juli *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q - DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - DE/Bundespräsident Steinmeier hält Rede bei Festakt zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee F R E I T A G, 11. August 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1H (10:30 PK) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 GB/BIP Juni *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juni 08:00 DE/Inlandstourismus Juni 08:00 DE/Insolvenzen Mai + Schnellindikator Juli 08:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden *** 08:45 DE/Metro AG, Ergebnis 9 Monate *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt August *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August 17:35 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (S&P); Deutschland (Moody's); Schweiz (S&P); Ukraine (Moody's); - Märkte/Börsenfeiertag Japan S O N N T A G, 13. August 2023 19:10 DE/Bundeskanzler Scholz, ZDF-Sommerinterview - DE/SPD-Co-Vorsitzende Esken, ARD-Sommerinterview ===

