FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLDEN ENERGY OFF NK1 J9X NO0010813843
AB/FROM ONWARDS 04.08.2023 15:52 CET
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GOLDEN ENERGY OFF NK1 J9X NO0010813843
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