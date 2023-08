Bank of England nach weiterer Zinserhöhung auf 15-Jahreshoch

Werbung







Die Zentralbank von Großbritannien gab am Donnerstag eine weitere Erhöhung des Leitzinses bekannt. Die Kapitalkosten kletterten damit um weitere 25 Basispunkte auf den höchsten Stand seit 15 Jahren.



Während diesseits des Ärmelkanals die ersten Zinspausen eingelegt werden und die Inflation sich langsam stabilisiert, kämpft man in London noch immer gegen die mit 7,9 Prozent erhöhte Teuerungsrate. Um der Geldentwertung entgegenzuwirken hob die Bank of England am Donnerstag den Leitzins auf 5,25 Prozent an. Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England, gab zudem in der Pressekonferenz eindeutige Statements zur zukünftigen Finanzpolitik.

Bis Oktober rechne man mit einem Rückgang der Inflation, während man im Lebensmittelpreisindex den Höchststand erreicht hätte. Die Lohnsteigerungen im Land hätten außerdem die prognostizierten Werte geschlagen.



Die positiven Aussichten genügten den Devisenhändlern scheinbar nicht: Der Pound-Sterling wertete sowohl zum Euro als auch zum Dollar untertägig leicht ab.







