Die Meldungen bei Nikola überschlagen sich. Neben den Quartalszahlen und einer Kapitalerhöhung wirft nun der CEO das Handtuch. Die Aktie bricht zweistellig ein.

Nikola hat am Freitag mitgeteilt, dass sein CEO, Michael Lohscheller, aus familiären Gründen mit sofortiger Wirkung zurücktreten werde. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende von Nikola, der frühere stellvertretende Vorsitzende von General Motors, Steve Girsky, werde die Position des CEO übernehmen.

Girsky wird im Rahmen der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: "Der Vorstand respektiert Michaels Entscheidung, in dieser Zeit bei seiner Familie zu sein, und dankt ihm für seine harte Arbeit, sein Engagement und seinen Beitrag für Nikola. Ich bin dankbar für alles, was Michael während seiner Amtszeit erreichen konnte, um unser Unternehmen voranzubringen." Lohscheller werde bis Ende September in beratender Funktion bleiben, um den Übergang zu unterstützen.

Die Nachricht kam zeitgleich mit dem Ergebnisbericht für das zweite Quartal. Demnach betrug der Nettoverlust 217,8 Millionen US-Dollar oder 31 Cent pro Aktie. Darin enthalten sind 77,8 Millionen US-Dollar für nicht fortgeführte Aktivitäten, einschließlich der Schließung der ehemaligen Romeo-Power-Batteriefabrik in Kalifornien. Nikola hatte Romeo Power im vergangenen Jahr erworben. Der Umsatz sank um 15 Prozent auf 15,4 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um seinen Bargeldverbrauch in Zukunft zu reduzieren. Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über 226,7 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Ende des ersten Quartals waren es 121,1 Millionen US-Dollar gewesen.

Nikola hat außerdem die Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe neuer Aktien erhalten, teilte das Unternehmen am späten Donnerstag mit. Die Abstimmung ebnet Nikola den Weg für die Beschaffung zusätzlicher Mittel, um die Markteinführung seines brennstoffzellenbetriebenen Elektro-Sattelschleppers Tre und den Aufbau eines Wasserstofftankstellennetzes in den USA und Kanada zu unterstützen.

Die Aktie reagiert mit Abschlägen um bis zu zwölf Prozent. Seit Jahresbeginn konnte der Titel knapp 60 Prozent an Wert hinzugewinnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion