© Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Tetra Images | Tetra Images



Die Medizin der hochdosierten Fed-Zinsen scheint zu wirken. Die Nachfrage nach Arbeitskräften kühlt sich im Juli weiter ab. Dafür steigen die Löhne stärker als erwartet. Reicht das, um die Aktienmärkte zu beruhigen?

Die US-Wirtschaft hat im Juli 187.000 neue Jobs geschaffen, etwas weniger als die von Experten erwarteten 200.000. Im Juni waren die Nonfarm-Payrolls, die Anzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, noch um 209.000 gestiegen. Diese Zahl war jedoch anschließend auf 185.000 korrigiert wurden. Sollten die Juli-Zahlen Bestand haben, hätte die US-Wirtschaft im Juli sogar etwas mehr Jobs geschaffen.

Die Arbeitslosenquote sank im Juli leicht auf 3,5 Prozent, entgegen der Konsensschätzung von 3,6 Prozent. Die Rate liegt damit knapp über dem niedrigsten Stand seit Ende 1969.

Die US-Notenbank versucht seit Monaten mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation anzukämpfen. Bislang hatte sich der Arbeitsmarkt dagegen erstaunlich robust erwiesen. Eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften gilt als Treiber für die Löhne und damit auch für die Verbraucherpreise. Die Stundenlöhne stiegen im Juli um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beide Werte liegen über den Erwartungen.

Legt die Fed ein Soft Landing hin?

In den vergangenen Monaten hatte sich die Inflation deutlich abgeschwächt. Bei vielen Experten und Anlegern ist seither die Hoffnung aufgekeimt, dass der schnellste Zinserhöhungszyklus der Fed seit mehr als 40 Jahren wahrscheinlich vorbei sein könnte. Seit März 2022 hatte die US-Notenbank ihren Leitzins um 525 Basispunkte angehoben.

Sollte die Normalisierung der Verbraucherpreise ohne ein Einbrechen der Konjunktur - und damit auch ohne große Jobverluste - auskommen, sprechen Ökonomen von einem sogenannten Goldilocks-Szenario. "Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir nähern uns einer Goldilocks-Wirtschaft", sagte Sung Won Sohn, Professor für Finanzen und Wirtschaft an der Loyola Marymount University in Los Angeles, gegenüber Reuters vor Veröffentlichung der Zahlen am Freitag.

Dennoch warnen manche Experten, dass der Report für die Fed nicht genug sein könnte, um auf die Zinsbremse zu treten. "Letztendlich ist dies nicht die Art von Arbeitsmarktbericht, mit der die Fed zufrieden sein wird: Die Schaffung von Arbeitsplätzen hat sich normalisiert und ist nicht zurückgegangen. Noch schlimmer ist, dass die Arbeitslosenquote gesunken und nicht gestiegen ist - die Märkte werden diese Art von Details wahrscheinlich mit Vorsicht behandeln, und die Volatilität der Zinssätze wird bei einem so hohen Maß an Unsicherheit wahrscheinlich nicht zurückgehen", sagte Florian Ielpo von Lombard Odier Asset Management gegenüber Bloomberg.

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion