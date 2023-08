FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag eine sehr schwache Handelswoche mit einem kleinen Plus beendet. Der deutsche Leitindex erhielt etwas Rückenwind aus den USA und gewann am Ende 0,37 Prozent auf 15 951,86 Punkte. Das Wochenminus beläuft sich damit auf 3,14 Prozent. Das Börsenbarometer litt nach der jüngsten Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,54 Prozent auf 28 087,88 Zähler./la/he

